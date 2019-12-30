Помпео зустрінеться із Зеленським 3 січня у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео в п'ятницю, 3 січня, зустрінеться в Києві з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США, передає УНН.
"3 січня держсекретар Помпео відправиться до Києва, де зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Пристайко та міністром оборони Загороднюком, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що Помпео візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на Донбасі, а також зустрінеться з лідерами релігійного, громадянського суспільства та ділових кіл, щоб обговорити питання прав людини, інвестиційний клімат і програму реформ уряду.
Зустріч відбудеться всього через кілька тижнів після того, як Палата представників США схвалила статті імпічменту щодо Президента Дональда Трампа, звинувативши його у зловживанні повноваженнями при взаємодії з Україною.