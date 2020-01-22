ЗМІ: Помпео у Києві зустрінеться із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео відправиться в Україну на наступному тижні і планує зустрітися з Президентом України Володимиро Зеленським. Про це пише BuzzFeed News з посиланням на джерела, передає УНН.
Так, три дипломатичних джерела, обізнаних з розкладом Помпео, повідомили, що візит до Києва відбудеться наступної п'ятниці, 31 січня. Він включатиме зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.
"Поїздка Помпео ознаменує собою перший раз, коли член кабінету Трампа зустрівся із Зеленським з тих пір, як у вересні минулого року почалася сага про імпічмент", - пише видання.
Три дипломатичних джерела описали майбутній візит Помпео як змістовний, а не "просто візит". Очікується, що Помпео, за словами джерел, також зустрінеться з високопоставленими представниками уряду.
Передбачається, що Помпео проведе одну ніч в Києві, перш ніж відправитися в Мінськ.
Раніше ЗМІ повідомляли, що приїде до Києва 30 січня.
Спочатку планувалося, що Помпео відвідає Україну на початку січня, проте все європейське турне держсекретаря США довелося відкласти через події в Ірані.
Згодом в ОПУ вказали, що узгодили візит Майка Помпео в Україну в кінці січня.