Візит Помпео в Україну планується наприкінці січня – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майком Помпео, під час якої було узгоджено візит останнього в Україну наприкінці січня. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
"Співрозмовники узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на найвищому рівні, насамперед візит Майка Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня», - йдеться в повідомленні ОП.
Зазначається, що співрозмовники також обговорили поточний розвиток ситуації на Близькому Сході та перспективи її нормалізації.
Як інформував УНН, після розмови з Помпео Зеленський заявив, що дані, отримані від США, містять важливу інформацію, яка допоможе у розслідуванні авіакатастрофи.
Нагадаємо, раніше сьогодні Президент повідомив, що 10 січня матиме розмову з державним секретарем США Майком Помпео щодо перебігу розслідування причин авіакатастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ неподалік Тегерану.
Напередодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
За словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.
Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.
Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.
Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані.
8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.
Президент Зеленський сьогодні повідомив, що версія про влучання ракети в літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що розбився у середу в Ірані, не виключається, але не є підтвердженою.