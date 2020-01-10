Візит Помпео в Україну планується наприкінці січня – ОП

ukru
08:36 • 25718 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 36053 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 62451 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 65602 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 113210 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 164354 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 263947 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261341 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255024 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236258 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
32 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 53796 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 59435 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 76893 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 75746 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 61513 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 25619 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 62347 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 65519 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 41316 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 75746 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 95621 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 46446 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 144731 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 157268 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 116426 перегляди
Актуальне
Візит Помпео в Україну планується наприкінці січня – ОП

Візит Помпео в Україну планується наприкінці січня – ОП

Київ • УНН

 • 12775 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майком Помпео, під час якої було узгоджено візит останнього в Україну наприкінці січня. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.

"Співрозмовники узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на найвищому рівні, насамперед візит Майка Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня», - йдеться в повідомленні ОП.

Зазначається, що співрозмовники також обговорили поточний розвиток ситуації на Близькому Сході та перспективи її нормалізації.

Як інформував УНН, після розмови з Помпео Зеленський заявив, що дані, отримані від США, містять важливу інформацію, яка допоможе у розслідуванні авіакатастрофи. 

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент повідомив, що 10 січня матиме розмову з державним секретарем США Майком Помпео щодо перебігу розслідування причин авіакатастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ неподалік Тегерану. 

Напередодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

За словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії. 

Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.

Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою. 

Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані. 

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту. 

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані. 

Президент Зеленський сьогодні повідомив, що версія про влучання ракети в літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що розбився у середу в Ірані, не виключається, але не є підтвердженою. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.02
Bitcoin
$84,010.30
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.03
Золото
$3,038.80
Ethereum
$1,974.95