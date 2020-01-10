Візит Помпео в Україну планується наприкінці січня – ОП

"Співрозмовники узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на найвищому рівні, насамперед візит Майка Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня», - йдеться в повідомленні ОП.

Зазначається, що співрозмовники також обговорили поточний розвиток ситуації на Близькому Сході та перспективи її нормалізації.

Як інформував УНН, після розмови з Помпео Зеленський заявив, що дані, отримані від США, містять важливу інформацію, яка допоможе у розслідуванні авіакатастрофи.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент повідомив, що 10 січня матиме розмову з державним секретарем США Майком Помпео щодо перебігу розслідування причин авіакатастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ неподалік Тегерану.

Напередодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

За словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.

Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.

Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський сьогодні повідомив, що версія про влучання ракети в літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що розбився у середу в Ірані, не виключається, але не є підтвердженою.