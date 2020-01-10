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США надали Україні дані, що допоможуть у розслідуванні авіакатастрофи - Зеленський

США надали Україні дані, що допоможуть у розслідуванні авіакатастрофи - Зеленський

Київ • УНН

 • 9703 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Дані, отримані від США, містять важливу інформацію, яка допоможе у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ рейсу PS752, що у середу розбився біля аеропорту Тегерана. Про це написав у Twitter Президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з Держсекретарем США Майком Помпео, передає УНН.

"Мав розмову з Держсекретарем Майком Помпео. Вдячний за співчуття американського народу й цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Дані, отримані від США, містять важливу інформацію, яка допоможе у розслідуванні", - повідомив Президент.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент повідомив, що 10 січня матиме розмову з державним секретарем США Майком Помпео щодо перебігу розслідування причин авіакатастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ неподалік Тегерана

Помпео 10 січня обговорив з Зеленським катастрофу літака МАУ, наголосивши на готовності надавати підтримку та допомогу Сполучених Штатів в поточному розслідуванні.

Додамо, за словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.

Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.

Крім того, прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що є розвідувальна інформація, що літак МАУ в Ірані був збитий ракетою "земля-повітря" іранськими силами.

Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані. Водночас у РНБО зазначили, що вивчається версія ураження літака МАУ в Ірані російською ракетою ЗРК "Тор".

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський 10 січня повідомив, що станом на сьогодні версія про влучання ракети в літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що розбився у середу в Ірані, не виключається, але не є підтвердженою.

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