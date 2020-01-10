Зеленський сьогодні обговорить розслідування авіакатастрофи літака МАУ з Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 10 січня, матиме розмову з державним секретарем США Майком Помпео щодо перебігу розслідування причин авіакатастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ неподалік Тегерану. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у Telegram-каналі Президента, передає УНН.
"Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин. Вдень матиму розмову щодо перебігу розслідування з Державним секретарем США Майком Помпео", - написав Президент.
Говорячи про трагедію, він підкреслив, що версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
За словами неназваного джерела CNN, ознайомленого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.
Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксували український літак, перш ніж він зазнав катастрофи.
Поруч з цим, Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.
Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані.
8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.