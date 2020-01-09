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У РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані

У РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Загалом в української сторони є сім версій причин катастрофи пасажирського літака МАУ в Ірані, три з яких - "закриті". На сьогоднішній день остаточної версії немає. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

З його слів, версія про збиття українського літака в Тегерані ракетою з ЗРК "Тор" російського виробництва є однією з тих, які розглядають українські фахівці, надіслані до Ірану.

"Це одна із версій, які ми розглядаємо. Версій ми маємо сім – чотири у відкритому доступі, три версії є поки що закритими. Остаточне рішення ми можемо ухвалити, коли будуть проведені повністю всі дослідження, які потрібно в цьому випадку відпрацювати", – сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, "ці експерти є найкращими фахівцями, які є в нашій країні, вони займалися питаннями стосовно "Бука", яким був збитий літак на території Донецької області".

"Але тут немає гонки, РНБО – не піар-агентство, ми працюємо з доказами, ми працюємо з інформацією. Коли та чи інша версія буде мати більше або менше підтвердження, ми вас будемо про це інформувати. На сьогоднішній день остаточної версії немає", – вказав Данілов.

Нагадаємо, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

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