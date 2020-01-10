США предоставили Украине данные, которые помогут в расследовании авиакатастрофы - Зеленский

КИЕВ. 10 января. УНН. Данные, полученные от США, содержат важную информацию, которая поможет в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ рейса PS752, что в среду разбился возле аэропорта Тегерана. Об этом написал в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с Госсекретарем США Майком Помпео, передает УНН.