Помпео обговорив з Зеленським катастрофу літака МАУ

КИЇВ. 10 січня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео сьогодні провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої висловив співчуття щодо загибелі людей в трагічній авіакатастрофі літака МАУ рейсу PS752, а також наголосив на готовності надавати підтримку та допомогу Сполучених Штатів в поточному розслідуванні. Про це йдеться в повідомленні Помпео у Twitter, передає УНН.