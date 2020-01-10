Помпео обсудил с Зеленским катастрофу самолета МАУ

КИЕВ. 10 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео сегодня провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого выразил соболезнования о гибели людей в трагической авиакатастрофе самолета МАУ рейса PS752, а также отметил готовность оказывать поддержку и помощь Соединенных Штатов в текущем расследовании. Об этом говорится в сообщении Помпео в Twitter, передает УНН.