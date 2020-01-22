ЗМІ: держсекретар США Помпео приїде до Києва 30 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео приїде до Києва 30 січня. Про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, передає УНН.
"Майк Пампео відвідає Лондон 29-30 січня, після буде у Києві 30 січня і 1 лютого, звідти приїде до Мінська, де буде лише кілька годин, і 1-2 лютого полетить в Нур-Султан, 2-3 лютого буде в Ташкенті", - пише видання.
Зокрема, у МЗС Білорусі підтвердили дату візиту Пампео в цю країну - 1 лютого.
Спочатку планувалося, що Пампео відвідає Україну на початку січня, однак усе європейське турне державного секретаря США довелося відкласти через події в Ірані.
Згодом в ОПУ вказали, що узгоджено візит Майка Помпео в Україну наприкінці січня.