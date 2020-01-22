СМИ: госсекретарь США Помпео приедет в Киев 30 января
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео приедет в Киев 30 января. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает белорусская служба Радио Свобода, передает УНН.
"Майк Пампео посетит Лондон 29-30 января, после будет в Киеве 30 января и 1 февраля, оттуда приедет в Минск, где будет всего несколько часов, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султан, 2-3 февраля будет в Ташкенте", - пишет издание.
В частности, в МИД Беларуси подтвердили дату визита Пампео в эту страну - 1 февраля.
Изначально планировалось, что Пампео посетит Украину в начале января, однако все европейское турне госсекретаря США пришлось отложить из-за событий в Иране.
Впоследствии в ОПУ указали, что согласован визит Майка Помпео в Украину в конце января.