СМИ: Помпео в Киеве встретится с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео отправится в Украину на следующей неделе и планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет BuzzFeed News со ссылкой на источники, передаёт УНН.
Так, три дипломатических источника, осведомленных с расписанием Помпео, сообщили, что визит в Киев состоится в следующую пятницу, 31 января. Он будет включать встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
“Поездка Помпео ознаменует собой первый раз, когда член кабинета Трампа встретился с Зеленским с тех пор, как в сентябре прошлого года началась сага об импичменте”, — пишет издание.
Три дипломатических источника описали предстоящий визит Помпео как содержательный, а не “просто визит”. Ожидается, что Помпео, по словам источников, также встретится с высокопоставленными представителями правительства.
Предполагается, что Помпео проведет одну ночь в Киеве, прежде чем отправиться в Минск.
Ранее СМИ сообщали, что приедет в Киев 30 января.
Изначально планировалось, что Помпео посетит Украину в начале января, однако все европейское турне госсекретаря США пришлось отложить из-за событий в Иране.
Впоследствии в ОПУ указали, что согласован визит Майка Помпео в Украину в конце января.