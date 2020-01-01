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Держсекретар США переніс свій візит до України "на більш пізній термін" через ситуацію в Іраку

Київ • УНН

 • 19009 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео через ситуацію в Іраку, де у американського посольства в Багдаді пройшла акція протесту, відклав поїздку в Україну, в Білорусь, Казахстан, Узбекистан і на Кіпр. Про це йдеться в поширеній у середу заяві пресслужби Держдепартаменту США, передає УНН.

“Держсекретар Помпео змушений відкласти візит в Україну, в Білорусь, Казахстан, Узбекистан і на Кіпр в зв’язку з необхідністю перебування у Вашингтоні, щоб продовжити стежити за ситуацією в Іраку, а також забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході”, — підкреслюється в документі.

Одними з перших про скасування дипломатичних візитів держсекретаря США повідомили у МЗС Узбекистану.

“За взаємною домовленістю намічені на 5-6 січня 2020 року офіційний візит до Узбекистану делегації США на чолі з державним секретарем Майклом Помпео і міністерська зустріч в Ташкенті в форматі „Центральна Азія-США“ (С5 + 1) переносяться на більш пізні терміни”, — йдеться в повідомленні МЗС Узбекистану. Нові дати будуть узгоджені пізніше.

Сам Держдеп США повідомив про візит ще 30 грудня, а 31 грудня — опублікував на власному сайті програму поїздки Помпео.

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