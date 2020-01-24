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Госсекретарь США Помпео прибудет с визитом в Киев 30 января

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео с 30 января по 4 февраля посетит с визитом Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, передает УНН.

Госсекретарь США Помпео прибудет с визитом в Киев 30 января

30 января госсекретарь прибудет в Киев, там у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны. 1 февраля Помпео встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.

После этого глава Госдепартамента направится в Казахстан, где проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Со 2 по 3 февраля Помпео будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также примет участие в министерской встрече в формате “C5+1”.

Добавим, ранее Госсекретарь США Майкл Помпео из-за ситуации в Ираке, где у американского посольства в Багдаде прошла акция протеста, отложил 1 января поездку в Украину, в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр.

Недавно же, Майкл Помпео заявил, что планирует скоро посетить Украину.

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