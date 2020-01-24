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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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З'явилась програма візиту Помпео до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня і зустрінеться з трьома українськими високопосадовцями. Про це йдеться у заяві речниці Держдепартаменту США, передає УНН.

З'явилась програма візиту Помпео до Києва

Помпео матиме переговори з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком «для підкреслення підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України».

Держсекретар також вшанує тих, хто загинув на Донбасі. Церемонія покладання квітів відбудеться біля Михайлівського Золототверхого монастиря.

Помпео проведе зустрічі з релігійними лідерами, представниками громадянського суспільства та лідерами ділових кіл.

Після Києва Помпео відвідає Білорусь, Узбекистан, Казахстан та Велику Британію.

Раніше стало відомо, що Держсекретар США Помпео прибуде з візитом у Київ 30 січня.

Держсекретар США планував бути в Києві 3 січня, але тоді його візит був відкладений через загострення на Близькому Сході.

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