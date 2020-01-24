З'явилась програма візиту Помпео до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня і зустрінеться з трьома українськими високопосадовцями. Про це йдеться у заяві речниці Держдепартаменту США, передає УНН.
Помпео матиме переговори з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком «для підкреслення підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України».
Держсекретар також вшанує тих, хто загинув на Донбасі. Церемонія покладання квітів відбудеться біля Михайлівського Золототверхого монастиря.
Помпео проведе зустрічі з релігійними лідерами, представниками громадянського суспільства та лідерами ділових кіл.
Після Києва Помпео відвідає Білорусь, Узбекистан, Казахстан та Велику Британію.
Раніше стало відомо, що Держсекретар США Помпео прибуде з візитом у Київ 30 січня.
Держсекретар США планував бути в Києві 3 січня, але тоді його візит був відкладений через загострення на Близькому Сході.