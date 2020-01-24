Появилась программа визита Помпео в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Киев 30 января и встретится с тремя украинскими чиновниками. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США, передает УНН.
Помпео будет иметь переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком “для подчеркивания поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”.
Госсекретарь также почтит погибших в Донбассе. Церемония возложения цветов состоится возле Михайловского Золототверхого монастыря.
Помпео проведет встречи с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и лидерами деловых кругов.
После Киева Помпео посетит Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Великобританию.
Госсекретарь США планировал быть в Киеве 3 января, но тогда его визит был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке.