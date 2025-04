Помпео різко відповів журналістці на запитання про Йованович та Україну - ЗМІ

Помпео буцімто відвів її для приватної розмови у ході якої він “кричав на неї” і, серед іншого, запитав: “Ви думаєте американцям не байдужа Україна?”. Журналістка каже, що у цьому короткому реченні високопосадовець використав нецензурну лайку.

У ході інтерв’ю з NPR, яке відбулося у п’ятницю Помпео було, серед іншого, поставлено запитання про роботу Державного департаменту та його позицію щодо звільнення експосла США в Україні Марі Йованович.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп вимагав прибрати Йованович з посади ще у квітні 2018 року — ABC

Помпео, зокрема, заявив, що повівся “правильно” у ситуації навколо Йованович та захищав усіх співробітників Держдепу. Помпео буцімто припинив інтерв’ю після того, як журналістка запитала його про приклад того, як він захищав Йованович.

At the end of this remarkable exchange, during which @NPRKelly asks @SecPompeo why he hasn’t defended Amb. Marie Yovanovitch, the Secretary of State ends the interview: pic.twitter.com/WJkrDsduwH

— David Gura (@davidgura) January 24, 2020

За словами Келлі, яка проводила інтерв’ю, після його закінчення її відвели до приватної вітальні Помпео.

“Він кричав на мене приблизно стільки ж, скільки тривало саме інтерв’ю. Йому не сподобалось, що його питали про Україну. Він запитав: “Ви думаєте американцям не байдужа Україна?”. Він використав слово, що починається з літери F, у цьому реченні та багатьох інших. Він запитав, чи можу я знайти Україну на мапі. Я відповіла, що так, і він сказав помічникам, щоб принесли мапу світу без написів. Я показала на мапі Україну. Він прибрав мапу. Він заявив “люди про це почують”.

Слова відомої журналістки щодо її спілкування з Помпео зараз активно обговорюють експерти та політики США у соціальних мережах.

Раніше у Держдепартаменту заявляли, що вони розслідують можливу загрозу безпеці Йованович в Україні.

NPR’s Mary Louise Kelly says the following happened after the interview in which she asked some tough questions to Secretary of State Mike Pompeo. pic.twitter.com/cRTb71fZvX

— Daniel Dale (@ddale8) January 24, 2020

Як відомо, держсекретар США Майк Помпео планує прибути до Києва 30 січня, заявила речниця Держдепу Морган Ортагюс. Головний дипломат США відвідає Україну в рамках своєї подорожі до Великої Британії, України, Білорусі, Казахстану та Узбекистану, що триватиме з 29 січня по 4 лютого.

Під час візиту до Києва, Помпео планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком та міністром оборони України Загороднюком. Він також планує взяти участь у покладанні квітів біля Михайлівського собору на вшанування загиблих на Донбасі, провести зустрічі з релігійними лідерами, громадянським суспільством та діловими колами.