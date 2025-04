Помпео резко ответил журналистке на вопрос про Йованович и Украину - СМИ

Помпео якобы отвел ее для частной беседы в ходе которой он “кричал на нее” и, среди прочего, спросил: “Вы думаете американцам не безразлична Украина?”. Журналистка говорит, что в этом коротком предложении чиновник использовал нецензурную брань.

В ходе интервью с NPR, которое состоялось в пятницу Помпео было, среди прочего, поставлен вопрос о работе Государственного департамента и его позиции относительно увольнения экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Помпео, в частности, заявил, что повел себя “правильно” в ситуации вокруг Йованович и защищал всех сотрудников Госдепа. Помпео якобы прекратил интервью после того, как журналистка спросила его о примере того, как он защищал Йованович.

По словам Келли, которая проводила интервью, после его окончания ее отвели в частную гостинную Помпео.

“Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: “Вы думаете американцам не безразлична Украина?”. Он использовал слово, начинающееся с буквы F, в этом предложении и многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила, что да, и он сказал помощникам, чтобы принесли карту мира без надписей. Я показала на карте Украину. Он убрал карту. Он заявил “люди об этом услышат”.

Слова известной журналистки касательно ее общения с Помпео сейчас активно обсуждают эксперты и политики США в социальных сетях.

Ранее в Госдепартамента заявляли, что они расследуют возможную угрозу безопасности Йованович в Украине.

Как известно, госсекретарь США Майк Помпео планирует прибыть в Киев 30 января, заявила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагюс. Главный дипломат США посетит Украину в рамках своего путешествия в Великобританию, Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, который продлится с 29 января по 4 февраля.

Во время визита в Киев, Помпео планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Украины Загороднюком. Он также планирует принять участие в возложении цветов у Михайловского собора в честь погибших на Донбассе, провести встречи с религиозными лидерами, гражданским обществом и деловыми кругами.