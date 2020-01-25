Помпео обвинил журналистку во лжи, но не стал опровергать свой комментарий по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил журналистку американского новостного радио NPR во лжи, после того, как она заявила, что Помпео в пятницу после интервью повышал на нее голос и употреблял нецензурную брань, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.
“Журналистка NPR дважды лгала мне, — говорится в соответсвующем заявлении Госдепа — впервые в прошлом месяце, когда организовывала интервью и снова вчера, когда согласилась, что после интервью останется не для прессы”.
Он назвал поведение журналистки еще одним примером попыток прессы повредить президенту Трампу и администрации.
Напомним, ранее журналистка Мэри Келли заявила, что государственный секретарь США Майк Помпео после интервью, в ходе которого она поставила ему неудобные вопросы, отвел ее для частной беседы в ходе которой он “кричал на нее” и, среди прочего, спросил: “вы думаете американцам не безразлична Украина?” Журналистка говорит, что в этом коротком предложении чиновник использовал нецензурную брань.
Помпео не опроверг ее пересказ разговора, но заявил о договоренности, которое подразумевал, что разговор после интвервью должен был остаться не для распространения. Журналистка заявляет, что сообщила службе Помпео о том, что этот разговор будет обнародован.
Как известно, госсекретарь США Майк Помпео планирует прибыть в Киев 30 января, заявила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагюс. Главный дипломат США посетит Украину в рамках своего путешествия в Великобританию, Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, который продлится с 29 января по 4 февраля.
Во время визита в Киев, Помпео планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Украины Загороднюком. Он также планирует принять участие в возложении цветов у Михайловского собора в честь погибших на Донбассе, провести встречи с религиозными лидерами, гражданским обществом и деловыми кругами.