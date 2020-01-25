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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Комиссия по защите журналистов США раскритиковала Помпео на фоне скандала по Украине

Киев • УНН

 • 12615 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Комитет в защиту журналистов раскритиковал государственного секретаря США Майка Помпео, который обвинил во лжи журналистку, которая рассказала про его недостойное поведение во время и после интервью. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление организации, передает УНН.

Комиссия по защите журналистов США раскритиковала Помпео на фоне скандала по Украине

Как говорится в заявлении организации, его реакция является очередным примером “враждебного отношения” администрации президента Дональда Трампа к прессе.

“Эти словесные нападения подрывают усилия на защиту журналистов и позиции США как примера свободы прессы”, — заявили в комитете.

Так там отреагировали на заявление Помпео, ранее 25 января обвинил во лжи Мэри Луиз Келли, журналистку Национального общественного радио США (NPR), которое освещает деятельность властей страны, потому что она рассказала, как недостойно он вел себя во время интервью с ней и после того интервью.

В NPR в ответ на его заявление тоже выступили в поддержку журналистки, заявив, что она — репортер с “высокой профессиональной честностью” и компания поддерживает ее сообщения.

“Репортер NPR Мэри Луиз Келли солгала мне дважды. Впервые в прошлом месяце, организовывая наше интервью, и снова вчера, когда согласилась оставить не для публики наш разговор после интервью”, — заявил Помпео.

По словам госсекретаря, это “очередной пример” того, как средства массовой информации хотят навредить Трампу.

Кроме того, он добавил: “И стоит отметить, что Бангладеш — это не Украина”. Этими словами он намекнул, что журналистка не смогла показать Украину на неподписанной контурной карте, хотя заявила, что показала.

Предыдущего дня, 24 января, Келли сообщила, что Помпео разозлился и прервал интервью, когда она начала задавать ему вопросы о том, почему он не защищал прежнего посла США в Украине Мари Йованович от кампании очернения со стороны Трампа, наконец освободил ее прошлого года.

По словам журналистки, после того ее попросили пройти в частную комнату Помпео, чтобы продолжить разговор уже без средств звукозаписи. Как сообщила Келли, там Помпео кричал на нее и ругался неприличными словами, заявляя, что большинство американцев и не знают, где находится Украина.

Затем, как рассказала Келли, он приказал помощникам принести неподписанную контурную карту мира и попросил ее показать где Украина, что она, по её словам, и сделала как надо. Келли имеет степень магистра европейских студий Кембриджского университета.

Как отметила Келли, ей никто ничего не говорил по поводу того, что разговор в частной комнате должен быть не для публики.

Этот рассказ журналистки сразу получил “вирусное” распространение в соцсетях, ее подхватили многочисленные средства массовой информации. Это произошло за неделю до того, как Помпео должен прибыть в Киев со своим первым визитом в должности госсекретаря, которую он занял в 2018 году.

Ранее Йованович, дипломат, который был послом США в трех странах, получила просьбу Государственного департамента продлить ее пребывание в Украине. Но после этого она стала объектом кампании очернения со стороны Трампа, который обвинял ее в препятствовании расследованию относительно деятельности в Украине его политического соперника, бывшего вице-президента США Джо Байдена. А в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп называл Йованович “плохой новостью”.

Помпео, руководитель Йованович, постоянно избегает ответов на вопрос, почему он не защищал ее репутации публично во время той кампании очернения.

Как известно, госсекретарь США Майк Помпео планирует прибыть в Киев 30 января, заявила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагюс. Главный дипломат США посетит Украину в рамках своего путешествия в Великобританию, Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, который продлится с 29 января по 4 февраля.

Во время визита в Киев, Помпео планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Украины Загороднюком. Он также планирует принять участие в возложении цветов у Михайловского собора в честь погибших на Донбассе, провести встречи с религиозными лидерами, гражданским обществом и деловыми кругами.

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