Командування ССО відреагувало на затримання Антоненка

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Командування Сил спеціальних операцій ЗС України відреагувало на затримання сержанта Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Командування ССО у Facebook.