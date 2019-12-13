Командування ССО відреагувало на затримання Антоненка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Командування Сил спеціальних операцій ЗС України відреагувало на затримання сержанта Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Командування ССО у Facebook.
“З приводу затримання сержанта Антоненко Андрія, якого підозрюють у скоєнні злочину. Антоненко Андрій Сергійович проходить військову службу за контрактом в лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, в Командуванні ССО з червня 2019 року”, — йдеться в повідомленні.
Також, ССО, повідомило, що Антоненко за час проходження служби характеризується позитивно.
“Командування Сил спеціальних операцій ЗС України готове сприяти проведенню об’єктивного розслідування та надавати слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета.
Як повідомлялося, у поліції назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.
Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.