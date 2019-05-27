Зеленський провів нараду з силовиками на Донбасі

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні, 27 травня, на Донеччині пройшла нарада за участі Президента України Володимира Зеленського, Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, командувача об'єднаних сил Олександра Сирського та представників силових структур під час якої, Зеленському, зокрема, доповіли про ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС, передає УНН.

"Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил — контрольована", - доповів генерал-лейтенант Сирський президентові України під час наради.

Як повідомляв УНН, це перша регіональна поїздка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського та нещодавно призначеного очільника Генштабу ЗС України. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала армії Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України і призначив на цю посаду генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

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