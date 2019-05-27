Зеленський провів нараду з силовиками на Донбасі

КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні, 27 травня, на Донеччині пройшла нарада за участі Президента України Володимира Зеленського, Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, командувача об'єднаних сил Олександра Сирського та представників силових структур під час якої, Зеленському, зокрема, доповіли про ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС, передає УНН.