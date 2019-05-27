Зеленский провел совещание с силовиками на Донбассе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 11057 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 35664 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 55515 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 71357 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118894 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110692 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137119 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144515 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130075 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130152 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Зеленский провел совещание с силовиками на Донбассе

Зеленский провел совещание с силовиками на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 14633 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня, 27 мая, в Донецкой области прошло совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского, Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, командующего объединенных сил Александра Сирского и представителей силовых структур во время которой, Зеленскому, в частности, доложили о ситуации в районе проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передает УНН.

“Ситуация в районе проведения операции объединенных сил — контролируемая”, — доложил генерал-лейтенант Сирский президенту Украины.

Как сообщал УНН, это первая региональная поездка Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Владимира Зеленского и недавно назначенного главы Генштаба ВС Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский освободил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

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