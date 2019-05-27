Зеленський здійснив першу робочу поїздку на передову
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в якості Глави держави у Луганську область. Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України, передає УНН.
Так, Зеленський оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. Він поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.
"У Станиці Луганській Президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника – за 400 метрів", - уточнили в АП.
Оглянувши побутові умови, у яких перебувають військовослужбовці, Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення, зазначили у Президента.
Крім того, Зеленський заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію в районі проведення ООС. У нараді взяв участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала армії Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України і призначив на цю посаду генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.