Ексклюзив
10:58
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - Федоров
10:16
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині
Колишні "смотрящі" Київського СІЗО об'єдналися і контролювали середовище ізолятора, їх викрили - прокуратура

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Правоохоронці викрили злочинну організацію з 12 осіб, створену колишніми "смотрящими" Київського СІЗО. Вони вимагали кошти, здійснювали розбійні напади та викрали громадянина Китаю.

Колишні "смотрящі" Київського СІЗО об'єдналися і контролювали середовище ізолятора, їх викрили - прокуратура

Правоохоронці викрили злочинну організацію з колишніх "смотрящих" Київського СІЗО, повідомили в Офісі Гепрокурора у понеділок, пише УНН.

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями викрили та припинили діяльність стійкої злочинної організації, створеної колишніми так званими "смотрящими" ДУ "Київський слідчий ізолятор". До угруповання входили 12 осіб. Організаторами були неодноразово судимі чоловіки, які під час перебування у СІЗО мали кримінальний статус і здійснювали вплив на ув’язнених

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними слідства, учасники організації:

  • підтримували функціонування кримінальної ієрархії у місцях несвободи;
    • організовували передачу заборонених предметів;
      • поширювали злочинний вплив серед ув’язнених.

        "Після звільнення вони продовжили контролювати кримінальне середовище ізолятора, вимагали кошти за "безпечне перебування" та погрожували насильством", - вказали у прокуратурі.

        Також учасники угруповання, за даними прокуратури, здійснювали розбійні напади, грабежі та вимагання у Києві та області.

        "Серед резонансних епізодів - викрадення громадянина Китаю. Члени угрупування виманили його під приводом інвестування, викрали та утримували у будинку на Житомирщині, застосовуючи насильство. Таким чином вони отримали доступ до рахунків та телефонів, а також заволоділи 28 тис. доларів США", - зазначається у повідомленні.

        Під час масштабної спецоперації на Житомирщині та Хмельниччині, як вказано, "затримано одного з організаторів та активних учасників угруповання; іншому організатору повідомлено про підозру заочно".

        "Проведено понад 20 обшуків. Вилучено зброю, боєприпаси, автомобілі, техніку та інші докази", - ідеться у повідомленні.

        "Усім учасникам злочинної організації в залежності від ролі повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України", - вказали у прокуратурі.

        Санкції передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Поширював злочинний вплив у СІЗО: з Молдови в Україну екстрадовано жителя Запоріжжя11.12.25, 11:30 • 3895 переглядiв

        Юлія Шрамко

