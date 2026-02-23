$43.270.01
Бывшие "смотрящие" Киевского СИЗО объединились и контролировали среду изолятора, их разоблачили - прокуратура

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

Правоохранители разоблачили преступную организацию из 12 человек, созданную бывшими "смотрящими" Киевского СИЗО. Они вымогали средства, совершали разбойные нападения и похитили гражданина Китая.

Бывшие "смотрящие" Киевского СИЗО объединились и контролировали среду изолятора, их разоблачили - прокуратура

Правоохранители разоблачили преступную организацию из бывших "смотрящих" Киевского СИЗО, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с правоохранителями разоблачили и пресекли деятельность устойчивой преступной организации, созданной бывшими так называемыми "смотрящими" ГУ "Киевский следственный изолятор". В группировку входили 12 человек. Организаторами были неоднократно судимые мужчины, которые во время пребывания в СИЗО имели криминальный статус и оказывали влияние на заключенных

- сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным следствия, участники организации:

  • поддерживали функционирование криминальной иерархии в местах несвободы;
    • организовывали передачу запрещенных предметов;
      • распространяли преступное влияние среди заключенных.

        "После освобождения они продолжили контролировать криминальную среду изолятора, вымогали средства за "безопасное пребывание" и угрожали насилием", - указали в прокуратуре.

        Также участники группировки, по данным прокуратуры, совершали разбойные нападения, грабежи и вымогательства в Киеве и области.

        "Среди резонансных эпизодов - похищение гражданина Китая. Члены группировки выманили его под предлогом инвестирования, похитили и удерживали в доме на Житомирщине, применяя насилие. Таким образом они получили доступ к счетам и телефонам, а также завладели 28 тыс. долларов США", - отмечается в сообщении.

        Во время масштабной спецоперации на Житомирщине и Хмельнитчине, как указано, "задержан один из организаторов и активных участников группировки; другому организатору сообщено о подозрении заочно".

        "Проведено более 20 обысков. Изъято оружие, боеприпасы, автомобили, технику и другие доказательства", - говорится в сообщении.

        "Всем участникам преступной организации в зависимости от роли сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины", - указали в прокуратуре.

        Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

        Распространял преступное влияние в СИЗО: из Молдовы в Украину экстрадирован житель Запорожья11.12.25, 11:30 • 3897 просмотров

        Юлия Шрамко

        ОбществоКриминал и ЧП
        Обыск
        Хмельницкая область
        Житомирская область
        Генеральный прокурор Украины
        Китай
        Киев