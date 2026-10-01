Коли кажемо "Україна тримається", початок це бере на фронті - Зеленський записав звернення до Дня захисників і захисниць

Президент України Володимир Зеленський записав звернення з нагоди Дня захисників і захисниць України, який припадає на 1 жовтня, свято Покрови Пресвятої Богородиці, пише УНН.

"Сьогодні особливий день – 1 жовтня, Покрова, День захисників, захисниць України. Часто в такі важливі державні дати я записую звернення у знакових місцях. Майдан, Софія, Лавра, інші, дійсно відомі, символічні, сильні. Але є в Україні точки, де немає величної архітектури, і, може, вони не такі мальовничі, але насправді вони знакові та максимально важливі для нас, для нашої держави, для нашої Незалежності. І саме в такому місці я зараз. Фронт, де таких подібних точок чимало. І саме в них і саме так сьогодні пишеться наша історія", - вказав Глава держави у відеозверненні 1 жовтня.

Фронт. Тут здобувається Незалежність. І шлях до миру пролягає ось цими лабіринтами, такими коридорами. І коли кажемо: "Україна тримається", то початок ось ця стійкість бере саме на фронті, у таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є, тому що у України є захисники, захисниці. Наші воїни. Я дякую вам. Всім, хто на захисті нашого життя, наших цінностей, українського права бути і нашого майбутнього – всієї нашої держави. Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах Незалежність. З вдячністю та повагою всім нашим захисникам і захисницям ми кажемо сьогодні: Слава вам! Слава Україні! Героям слава!