Когда говорим "Украина держится", начало это берёт на фронте - Зеленский записал обращение ко Дню защитников и защитниц

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по случаю Дня защитников и защитниц Украины, который приходится на 1 октября, праздник Покрова Пресвятой Богородицы, пишет УНН.

"Сегодня особенный день — 1 октября, Покрова, День защитников, защитниц Украины. Часто в такие важные государственные даты я записываю обращения в знаковых местах. Майдан, София, Лавра, другие действительно известные, символичные, сильные места. Но есть в Украине точки, где нет величественной архитектуры и, может быть, они не такие живописные, но на самом деле они знаковые и максимально важные для нас, для нашего государства, для нашей Независимости. И именно в таком месте я сейчас. Фронт, где таких подобных точек немало. И именно в них и именно так сегодня пишется наша история", — указал Глава государства в видеообращении 1 октября.

Фронт. Здесь добывается Независимость. И путь к миру пролегает вот этими лабиринтами, такими коридорами. И когда говорим: "Украина держится", то начало этой стойкости берет именно на фронте, в таких пунктах управления и на каждой нашей позиции, где есть Украина, потому что у Украины есть защитники, защитницы. Наши воины. Я благодарю вас. Всех, кто защищает нашу жизнь, наши ценности, украинское право быть и наше будущее — всё наше государство. Спасибо всем, кто носит на плечах шеврон и держит на плечах Независимость. С благодарностью и уважением ко всем нашим защитникам и защитницам мы говорим сегодня: Слава вам! Слава Украине! Героям слава!