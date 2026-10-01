Когда говорим "Украина держится", начало это берёт на фронте - Зеленский записал обращение ко Дню защитников и защитниц

$44.680.1850.720.21
ukenru
06:40 • 6682 просмотра
Вражеский беспилотник попал в школу в Киеве во время занятий — дети находились в укрытииVideo
06:19 • 9576 просмотра
В ЕС идут дискуссии по поводу нового запроса на помощь Украине - есть ли поддержка
04:44 • 9714 просмотра
Потери России достигли 1,535 млн военнослужащих: за сутки минус 1 900 — Генштаб
1 октября, 01:27 • 16162 просмотра
Швеция планирует наносить удары по целям в глубине России в случае нападения — ВВС страны
30 сентября, 23:54 • 24183 просмотра
Ядерными угрозами Кремль пытается отвлечь мир от неудач РФ в Украине — Рютте
30 сентября, 21:55 • 24506 просмотра
Ночная атака на Киев: горели кафе и складские помещения
30 сентября, 21:26 • 20797 просмотра
Россия атаковала Одессу: повреждена городская инфраструктура — ГВА
30 сентября, 19:17 • 23344 просмотра
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 60 оккупантов — Генштаб
30 сентября, 19:02 • 21718 просмотра
Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ
30 сентября, 18:38 • 19935 просмотра
Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.5м/с
54%
759мм
Популярные новости
Премьер-министр Болгарии призвал ЕС активнее вести диалог с рф и раскритиковал поставки оружия Киеву30 сентября, 23:23 • 14207 просмотра
Главный спонсор «Манчестер Сити» пригрозил АПЛ судебным иском1 октября, 00:25 • 5684 просмотра
Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на дизельное топливо в США1 октября, 00:56 • 12750 просмотра
Пассажир Flydubai рассказал Нетаньяху, как спас самолёт от израильского 11 сентября01:59 • 8872 просмотра
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo04:00 • 15689 просмотра
публикации
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo04:00 • 15854 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света30 сентября, 17:37 • 26693 просмотра
В Украине разработали 5 уровней реагирования для школ на случай отключений света и тепла — как будут работать образовательные учреждения30 сентября, 17:01 • 37220 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседанийPhoto30 сентября, 15:41 • 32809 просмотра
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме30 сентября, 13:07 • 46974 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Сергей Марченко
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Белый дом
Катар
Реклама
УНН Lite
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина30 сентября, 14:02 • 40207 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 59737 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 64312 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 67301 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 73965 просмотра
Актуальное
Отопление
Saab JAS 39 Gripen
Фокс Ньюс
Truth Social
Техника

Когда говорим "Украина держится", начало это берёт на фронте - Зеленский записал обращение ко Дню защитников и защитниц

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

Президент поблагодарил военных в обращении ко Дню защитников и защитниц Украины. Он подчеркнул, что Независимость завоёвывается на фронте.

Когда говорим "Украина держится", начало это берёт на фронте - Зеленский записал обращение ко Дню защитников и защитниц

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по случаю Дня защитников и защитниц Украины, который приходится на 1 октября, праздник Покрова Пресвятой Богородицы, пишет УНН.

Детали

"Сегодня особенный день — 1 октября, Покрова, День защитников, защитниц Украины. Часто в такие важные государственные даты я записываю обращения в знаковых местах. Майдан, София, Лавра, другие действительно известные, символичные, сильные места. Но есть в Украине точки, где нет величественной архитектуры и, может быть, они не такие живописные, но на самом деле они знаковые и максимально важные для нас, для нашего государства, для нашей Независимости. И именно в таком месте я сейчас. Фронт, где таких подобных точек немало. И именно в них и именно так сегодня пишется наша история", — указал Глава государства в видеообращении 1 октября.

Фронт. Здесь добывается Независимость. И путь к миру пролегает вот этими лабиринтами, такими коридорами. И когда говорим: "Украина держится", то начало этой стойкости берет именно на фронте, в таких пунктах управления и на каждой нашей позиции, где есть Украина, потому что у Украины есть защитники, защитницы. Наши воины. Я благодарю вас. Всех, кто защищает нашу жизнь, наши ценности, украинское право быть и наше будущее — всё наше государство. Спасибо всем, кто носит на плечах шеврон и держит на плечах Независимость. С благодарностью и уважением ко всем нашим защитникам и защитницам мы говорим сегодня: Слава вам! Слава Украине! Героям слава!

— отметил Зеленский в подписи к обращению.

День защитников и защитниц Украины, Покрова и День казачества: почему их отмечают 1 октября01.10.26, 08:00 • 2822 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина