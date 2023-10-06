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Коломойський у суді підтвердив, що у нього є громадянство Кіпру та Ізраїлю

Коломойський у суді підтвердив, що у нього є громадянство Кіпру та Ізраїлю

Київ • УНН

 • 577784 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Бізнесмен Ігор Коломойський під час засідання в суді підтвердив, що у нього є громадянство Кіпру та Ізраїлю. Також він заявив, що міграційна служба не повідомляла його про позбавлення українського громадянства, передає УНН.

Деталі

На запитання судді, чи він ознайомлений з рішенням про позбавлення його українського громадянства, Коломойський відповів: «Я від міграційної служби нічого не отримував».

На уточнююче запитання, чи має він громадянство інших держав, Коломойський відповів: «Так. Ізраїлю та Кіпру».

Сьогодні Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисту щодо збільшення розміру застави Ігорю Коломойському до 3,8 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ніби забрали: Коломойський про своє українське громадянство

Доповнення

Раніше Київський апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою із можливістю застави 3,89 млрд грн.

Ігорю Коломойському повідомлено про декілька підозр. Зокрема, правоохоронці встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Підозра була за ст. 190 та 209 ККУ – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.

Також Коломойський отримав підозру за трьома статтями у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант, за даними правоохоронців, створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

В одному з епізодів суд призначив заставу Коломойському у майже 4 млрд грн.

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