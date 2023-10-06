Коломойський у суді підтвердив, що у нього є громадянство Кіпру та Ізраїлю

Деталі

На запитання судді, чи він ознайомлений з рішенням про позбавлення його українського громадянства, Коломойський відповів: «Я від міграційної служби нічого не отримував».

На уточнююче запитання, чи має він громадянство інших держав, Коломойський відповів: «Так. Ізраїлю та Кіпру».

Сьогодні Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисту щодо збільшення розміру застави Ігорю Коломойському до 3,8 млрд грн.

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Доповнення

Раніше Київський апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою із можливістю застави 3,89 млрд грн.

Ігорю Коломойському повідомлено про декілька підозр. Зокрема, правоохоронці встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Підозра була за ст. 190 та 209 ККУ – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.

Також Коломойський отримав підозру за трьома статтями у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант, за даними правоохоронців, створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

В одному з епізодів суд призначив заставу Коломойському у майже 4 млрд грн.