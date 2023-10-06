Коломойский в суде подтвердил, что у него есть гражданство Кипра и Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Бизнесмен Игорь Коломойский во время заседания в суде подтвердил, что у него есть гражданство Кипра и Израиля. Также он заявил, что миграционная служба не сообщала ему о лишении украинского гражданства, передает УНН.
Детали
На вопрос судьи, ознакомлен ли он с решением о лишении его украинского гражданства, Коломойский ответил: «Я от Миграционной службы ничего не получал».
На уточняющий вопрос, имеет ли он гражданство других государств, Коломойский ответил: «Да. Израиля и Кипра».
Сегодня Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты по увеличению размера залога Игорю Коломойскому до 3,8 млрд грн.
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Дополнение
Ранее Киевский апелляционный суд оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей с возможностью залога 3,89 млрд грн.
Игорю Коломойскому сообщено о нескольких подозрениях. В частности, правоохранители установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Подозрение было по ст. 190 и 209 УКУ – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.
Также Коломойский получил подозрение по трем статьям по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант, по данным правоохранителей, создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.
В одном из эпизодов суд назначил залог Коломойскому в почти 4 млрд грн.