Коломойский в суде подтвердил, что у него есть гражданство Кипра и Израиля

КИЕВ. 6 октября. УНН. Бизнесмен Игорь Коломойский во время заседания в суде подтвердил, что у него есть гражданство Кипра и Израиля. Также он заявил, что миграционная служба не сообщала ему о лишении украинского гражданства, передает УНН.