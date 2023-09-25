Ніби забрали: Коломойський про своє українське громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що його ніби позбавили українське громадянство та додав, що йому не повідомляли про це. Про це він повідомив журналістам у суді, передає УНН.
Цитата
На запитання, чи забрали у нього українське громадянство, Коломойський відповів: «Ніби забрали».
Він заявив, що йому не повідомляли, що у нього забрали українське громадянство.
Також він зазначив, що його український паспорт з ним.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський таємним указом позбавив громадянства Ігоря Коломойського.
Крім того, радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко повідомляв, що у матеріалах слідства Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру.
Додамо
Ігорю Коломойському повідомлено про декілька підозр. Зокрема, правоохоронці встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Підозра була за ст. 190 та 209 ККУ – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
Також Коломойський отримав підозру за трьома статтями у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант, за даними правоохоронців, створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.