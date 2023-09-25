Будто бы забрали: Коломойский о своем украинском гражданстве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его якобы лишили украинского гражданства и добавил, что ему не сообщали об этом. Об этом он сообщил журналистам в суде, передает УНН.
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На вопрос, забрали ли у него украинское гражданство, Коломойский ответил: «Вроде бы забрали».
Он заявил, что ему не сообщали, что у него забрали украинское гражданство.
Также он отметил, что его украинский паспорт с ним.
Напомним
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства Игоря Коломойского.
Кроме того, советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко сообщал, что в материалах следствия Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра.
Добавим
Игорю Коломойскому сообщено о нескольких подозрениях. В частности, правоохранители установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Подозрение было по ст. 190 и 209 УКУ – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.
Также Коломойский получил подозрение по трем статьям по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант, по данным правоохранителей, создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.