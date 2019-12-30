Колишній прем’єр Хорватії засуджений за хабар на суму в мільйони доларів

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Суд у Хорватії засудив колишнього прем’єр-міністра Іво Санадера до шести років в'язниці за отримання багатомільйонного доларового хабаря в період перебування на посаді керівника уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.