Президента Хорватії оберуть у другому турі 5 січня, лідер перегонів - представник опозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президентські вибори в Хорватії, що відбулися в неділю, 22 грудня, не виявили однозначного переможця. Колишній прем'єр-міністр Зоран Міланович, що представляє соціал-демократів, набирає 29,55 відсотка голосів, лідируючи після обробки 99,6 відсотка виборчих бюлетенів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Ще 26,65 відсотка хорватів підтримали чинного президента Колінда Грабар-Кітарович. Музикант і бізнесмен Мирослав Шкоро, який виступає як незалежний кандидат, набирає 24,43 відсотка голосів, повідомляє виборча комісія республіки.
Другий тур відбудеться 5 січня 2020 року. Всього на пост президента країни в першому турі претендували 11 політиків. Правом брати участь в голосуванні могли скористатися близько 3,8 млн хорватів. Явка за 2,5 години до закриття виборчих дільниць склала 38,82 відсотка.
Президента республіки обирають в ході загального і прямого голосування на 5 років. Колінда Грабар-Кітарович займає цей пост з лютого 2015 року.
Нагадаємо, у Хорватії відбулися вибори президента.