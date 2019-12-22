На виборах президента Хорватії лідирує кандидат від опозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії (СДП) Хорватії Зоран Міланович лідирує за підсумками минулих у неділю виборів президента країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну виборчу комісію Хорватії.
За попередніми даними на 21:45, на підставі інформації, що надійшла з 70% виборчих дільниць, Міланович набирає 30,23% голосів виборців. За ним з результатом 27,38% голосів слід діючий президент країни Колінда Грабар-Кітарович. Третє місце займає співак і музикант Мирослав Шкоро, за нього проголосували 23,62% виборців.
Якщо жоден з кандидатів не отримає в першому турі більше 50% голосів, то через 14 днів відбудеться другий тур, в якому будуть брати участь два претенденти, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Другий тур повинен відбутися 5 січня 2020 року.
Нагадаємо, Хорватія висловила протест з приводу відкриття пам’ятної плити сербському генералові.