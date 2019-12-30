Бывший премьер Хорватии осужден за взятку на сумму в миллионы долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Суд в Хорватии приговорил бывшего премьер-министра Иво Санадера к шести годам тюрьмы за получение многомиллионного долларового взятки в период пребывания в должности руководителя правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Загребский суд 30 декабря признал Санадера виновным в получении взятки в размере 10 млн евро в обмен на предоставление венгерской нефтяной компании МOL наибольшей доли в хорватской энергетической компании INA. Соглашение было заключено более 10 лет назад.
По приговору того же суда в Загребе исполнительный директор венгерской компании MOL Золт Ернади получил два года тюрьмы - за дачу взятки Санадеру.
Ни один из подсудимых не находился в зале суда при вынесении приговора. Председатель суда Иван Турудич объявил, что европейский ордер на арест Ернади уже подписан, и обратился к венгерской стороне с просьбой «действовать соответствующим образом».
Приговоры могут быть обжалованы.
66-летний Санадер возглавлял правительство в 2003-2009 годах. Если приговор вступит в силу, Санадеру придется выплатить государству 10 млн евро.
Бывший глава правительства бежал из Хорватии в 2010 году после предъявленных ему обвинений по двум делам о коррупции. Санадер был задержан в Австрии и годом позже экстрадирован в Хорватию. Однако в 2015 году Конституционный суд отменил приговор по делу о коррупции.
В 2018 году Санадер был приговорен к двум с половиной лет за спекуляцию и должен был выплатить 570 000 долларов государстве - именно такую взятку он получил от Hypo Bank. Сейчас Санадер отбывает срок в этом деле.
Напомним, президента Хорватии изберут во втором туре 5 января, лидер гонки – представитель оппозиции.