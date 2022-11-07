КНДР заявляє, що не постачала зброю росії і не планує робити цього

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“Ми ще раз чітко заявляємо, що ніколи не мали збройових оборудок з росією і не плануємо робити це в майбутньому”, - йдеться в офіційній заяві, переданій Центральним телеграфним агентством Північної Кореї (KCNA).

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Північнокорейська влада також заявила, що чутки про подібні угоди між Пхеньяном і Москвою є спробою США заплямувати репутацію КНДР.

Минулого тижня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Пхеньян таємно постачає до росії артилерійські снаряди.

“Наша інформація свідчить про те, що КНДР таємно постачає росії для війни в Україні значну кількість артилерійських снарядів, при цьому приховуючи справжнє місце призначення постачання зброї, намагаючись створити видимість того, що вони прямують до країн Близького Сходу чи Північної Африки”, - говорив Кірбі.

Нагадаємо

Поїзд перетнув кордон з Північної Кореї в росію в п'ятницю, через два дні після того, як США заявили, що у них є інформація, що свідчить про те, що Пхеньян таємно постачає росії артилерійські снаряди для її війни в Україні.