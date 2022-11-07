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КНДР заявляє, що не постачала зброю росії і не планує робити цього

КНДР заявляє, що не постачала зброю росії і не планує робити цього

Київ • УНН

 • 264644 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Північна Корея заявила, що ніколи не укладала угод із постачання зброї з росією і не планує цього робити. Так у Пхеньяні відреагували на заяви Вашингтона про те, що КНДР може таємно постачати до росії артилерійські снаряди, які Москва використовує в Україні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Цитата

“Ми ще раз чітко заявляємо, що ніколи не мали збройових оборудок з росією і не плануємо робити це в майбутньому”, - йдеться в офіційній заяві, переданій Центральним телеграфним агентством Північної Кореї (KCNA).

Деталі

Північнокорейська влада також заявила, що чутки про подібні угоди між Пхеньяном і Москвою є спробою США заплямувати репутацію КНДР.

Минулого тижня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Пхеньян таємно постачає до росії артилерійські снаряди.

“Наша інформація свідчить про те, що КНДР таємно постачає росії для війни в Україні значну кількість артилерійських снарядів, при цьому приховуючи справжнє місце призначення постачання зброї, намагаючись створити видимість того, що вони прямують до країн Близького Сходу чи Північної Африки”, - говорив Кірбі.

Нагадаємо

Поїзд перетнув кордон з Північної Кореї в росію в п'ятницю, через два дні після того, як США заявили, що у них є інформація, що свідчить про те, що Пхеньян таємно постачає росії артилерійські снаряди для її війни в Україні.

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