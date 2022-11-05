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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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З КНДР до росії вирушив поїзд після заяви США про постачання боєприпасів - Reuters

З КНДР до росії вирушив поїзд після заяви США про постачання боєприпасів - Reuters

Київ • УНН

 • 264238 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Поїзд перетнув кордон з Північної Кореї в росію в п'ятницю, через два дні після того, як США заявили, що у них є інформація, що свідчить про те, що Пхеньян таємно постачає росії артилерійські снаряди для її війни в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на аналітичний центр 38 North, передає УНН.

Проект 38 North, який стежить за розвитком подій у Північній Кореї, заявив, що такий рух поїздів спостерігається на маршруті вперше за кілька років, хоча російська ветеринарна служба повідомила у середу, що поїзд перетнув кордон до Північної Кореї з кіньми.

Цитата

«За знімками неможливо визначити призначення поїзда, але перетин відбувається на тлі повідомлень про продаж зброї з Північної Кореї до росії та загального очікування поновлення торгівлі між двома країнами», — йдеться у повідомленні 38 North.

Деталі

У повідомленні йдеться, що о 10:24 за місцевим часом на корейському боці кордону було видно поїзд із трьох закритих вагонів, а до 13:10 за місцевим часом він опинився в росії за локомотивом, приблизно за 200 метрів від кінця залізничного мосту.

О 14:29 локомотив і три вагони було видно на коліях російської станції Хасан, приблизно за 2 км від кордону, а три менші криті вагони або, можливо, контейнери на платформах були розміщені вздовж поїзда, що тільки що прибув, на сусідніх коліях.

"Не вдалося визначити, чи здійснювалася передача матеріалу, і місце стоянки цих поїздів могло бути не пов'язане", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Північна Корея закрила 800-метровий Міст дружби Туманган (корейсько-російський міст дружби), єдине наземне сполучення між країнами у лютому 2020 року під час пандемії COVID-19.

Доповнення

2 листопада США звинуватили Північну Корею в таємній поставці росії значної кількості артилерійських снарядів і приховування поставок, створюючи враження, що боєприпаси вирушають до країн Близького Сходу або Північної Африки, згідно з нещодавно розсекреченим розвідданим.

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