Из КНДР в россию отправился поезд после заявления США о поставках боеприпасов - Reuters

Проект 38 North, следящий за развитием событий в Северной Корее, заявил, что такое движение поездов наблюдается на маршруте впервые за несколько лет, хотя российская ветеринарная служба сообщила в среду, что поезд пересек границу в Северную Корею с лошадьми.

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«По снимкам невозможно определить назначение поезда, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами», — говорится в сообщении 38 North.

Детали

В сообщении говорится, что в 10:24 по местному времени на корейской стороне границы был виден поезд из трех закрытых вагонов, а к 13:10 по местному времени он оказался в россии за локомотивом, примерно в 200 метрах от конца железнодорожного моста.

В 14:29 локомотив и три вагона были видны на путях российской станции Хасан, примерно в 2 км от границы, а три меньших крытых вагона или, возможно, контейнеры на платформах были размещены вдоль только что прибывшего поезда на соседних путях.

"Не удалось определить, производилась ли передача материала, и место стоянки этих поездов могло быть не связано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Северная Корея закрыла 800-метровый Мост дружбы Туманган (корейско-российский мост дружбы), единственное наземное сообщение между странами в феврале 2020 года во время пандемии COVID-19.

Дополнение

2 ноября США обвинили Северную Корею в тайной поставке россии значительного количества артиллерийских снарядов и укрывательстве поставок, создавая впечатление, что боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, согласно недавно рассекреченным данным.