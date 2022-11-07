КНДР заявляет, что не снабжала оружием России и не планирует делать этого

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“Мы еще раз четко заявляем, что никогда не имели оружейных сделок с россией и не планируем делать это в будущем”, - говорится в официальном заявлении, переданном Центральным телеграфным агентством Северной Кореи (KCNA).

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Северокорейские власти также заявили, что слухи о подобных соглашениях между Пхеньяном и Москвой являются попыткой США запятнать репутацию КНДР.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Пхеньян тайно поставляет в Россию артиллерийские снаряды.

“Наша информация свидетельствует о том, что КНДР тайно поставляет россии для войны в Украине значительное количество артиллерийских снарядов, при этом скрывая истинное место назначения поставок оружия, пытаясь создать видимость того, что они направляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки.”, – говорил Кирби.

Напомним

Поезд пересек границу из Северной Кореи в Россию в пятницу, через два дня после того, как США заявили, что у них есть информация, свидетельствующая о том, что Пхеньян тайно снабжает Россию артиллерийские снаряды для войны в Украине.