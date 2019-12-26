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"Кліпперс" перемогли "Лейкерс" у центральному протистоянні НБА

"Кліпперс" перемогли "Лейкерс" у центральному протистоянні НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Баскетболісти двох клубів з Лос-Анджелесу - "Кліпперс" та "Лейкерс" - провели центральну зустріч у рамках різдвяної програми НБА, передає кореспондент УНН.

Перша чверть ознаменувалася заочною дуеллю Кавая Леонарда та Кайла Кузьми – 14 очок проти 15 у форварда "Лейкерс". На початку другої чверті номінальні гості вийшли вперед 42:35. Однак кінцівка половини зустрічі дозволила їм піти на відпочинок за комфортної переваги 63:51.

За підсумками третьої чверті "Кліпперс" вирівняли становище на паркеті, а на останніх секундах захист Патріка Беверлі проти Леброна Джеймса привів до перемоги "Кліпперс" – 111:106.

За переможців 35 балів набрал Леонард при 12 пд, 18 у Харрелла і 17 у Джорджа. За "озерних" 25 пунктів має Кузьма, 24 Девіс, 23+10 передач Джеймс.

Зауважимо, що "Лейкерс" втримують першу сходинку Заходу – 24 виграші і 7 поразок. "Кліпперс" на третьому щаблі Заходу.

Нагадаємо, капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов успішно дебютував у чемпіонаті Японії.

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