"Клипперс" победили "Лейкерс" в центральном противостоянии НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Баскетболисты двух клубов из Лос-Анджелеса - "Клипперс" и "Лейкерс" - провели центральную встречу в рамках рождественской программы НБА, передает корреспондент УНН.
Первая четверть ознаменовалась заочной дуэлью Кавая Леонарда и Кайла Кузьмы - 14 очков против 15 у форварда "Лейкерс". В начале второй четверти номинальные гости вышли вперед 42:35. Однако концовка половины встречи позволила им уйти на отдых при комфортном преимуществе 63:51.
По итогам третьей четверти "Клипперс" выровняли положение на паркете, а на последних секундах защита Патрика Беверли против Леброна Джеймса привел к победе "Клипперс" - 111:106.
За победителей 35 баллов набрал Леонард при 12 пд, 18 у Харрелла и 17 у Джорджа. За "озерных" 25 пунктов имеет Кузьма, 24 Дэвис, 23+10 передач Джеймс.
Заметим, что "Лейкерс" удерживают первое место Запада - 24 выигрыша и 7 поражений. "Клипперс" на третьей ступени Запада.
Напомним, капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов успешно дебютировал в чемпионате Японии.