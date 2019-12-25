Результативний дебют допоміг перемогти клубу капітана збірної України в чемпіонаті Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов успішно дебютував у чемпіонаті Японії. Про це інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.
Українець допоміг своїй команді “Неофінікс” перемогти на виїзді в овертаймі “Йокогаму” — 92:86.
Наш баскетболіст за 31:16 на майданчику набрав 18 очок (8/9 двоочкових, 2/6 штрафних), зробив 6 підбирань та 1 передачу.
Зазначається, що це третя перемога “Неофінікса” в 24-х поєдинках. Команда посідає останнє, шосте місце в Центральній конференції японського чемпіонату.
Додамо, що останніми європейськими клубами в кар’єрі Кравцова були іспанські “Бургос” та “Фуенлабрада” минулого сезону.