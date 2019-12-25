Результативный дебют помог победить клубу капитана сборной Украины в чемпионате Японии

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 49046 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 123635 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 129395 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 127417 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 152199 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112473 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112585 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109949 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132313 просмотра

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Результативный дебют помог победить клубу капитана сборной Украины в чемпионате Японии

Результативный дебют помог победить клубу капитана сборной Украины в чемпионате Японии

Киев  •  УНН

 • 11730 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов успешно дебютировал в чемпионате Японии. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.

Украинец помог своей команде “Неофиникс” победить на выезде в овертайме “Йокогаму” — 92:86.

Наш баскетболист по 31:16 на площадке набрал 18 очков (8/9 двухочковых, 2/6 штрафных), сделал 6 подборов и 1 передачу.

Отмечается, что это третья победа “Неофиникса” в 24-х поединках. Команда занимает последнее, шестое место в Центральной конференции японского чемпионата.

Добавим, что последними европейскими клубами в карьере Кравцова были испанские “Бургос” и “Фуэнлабрада” прошлого сезона.

Украинские Национальные Новости

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