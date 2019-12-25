Результативный дебют помог победить клубу капитана сборной Украины в чемпионате Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов успешно дебютировал в чемпионате Японии. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.
Украинец помог своей команде “Неофиникс” победить на выезде в овертайме “Йокогаму” — 92:86.
Наш баскетболист по 31:16 на площадке набрал 18 очков (8/9 двухочковых, 2/6 штрафных), сделал 6 подборов и 1 передачу.
Отмечается, что это третья победа “Неофиникса” в 24-х поединках. Команда занимает последнее, шестое место в Центральной конференции японского чемпионата.
Добавим, что последними европейскими клубами в карьере Кравцова были испанские “Бургос” и “Фуэнлабрада” прошлого сезона.