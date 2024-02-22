Клініки Сеула працюють із перебоями через масове звільнення лікарів
Київ • УНН
Через масові звільнення молодших лікарів на знак протесту проти збільшення вступу до медичних шкіл, клініки в Сеулі працюють з перебоями, а кількість операцій у великих лікарнях значно скоротилася.
У Сеулі великі лікарні перестають справлятися з напливом пацієнтів, пише південнокорейське агентство Yonhap News Agency, передає УНН.
Деталі
У місті третій день поспіль у відставку подають тисячі молодших лікарів на знак протесту проти плану уряду збільшити квоти прийому у медвузах. За даними агентства, за останні дні заяви подали 8816 лікарів-ординаторів та інтернів.
Видання зазначає, що в Сеулі налічується близько 13 тис. лікарів-ординаторів та інтернів. Наразі у відставку подали 71,2% усіх молодших лікарів у місті. Через колективні звільнення в лікарні Северанс у центрі Сеула кількість операцій скоротилася вдвічі. У лікарні Святої Марії та медичному центрі Асан — операцій поменшало на 30%.
Лікарі-ординатори протестують проти намірів уряду збільшити квоту на медичну освіту в університетах на 2 тис. місць із 2025 року. На цей час поріг складає 3058 місць. Влада аргументує своє рішення дефіцитом кадрів у сільській місцевості, а також недоліком фахівців у деяких медичних областях. Ординатори та інтерни вважають, що збільшення квот призведе до погіршення якості освіти у вишах.
Дочка Кім Чен Ина ймовірно стане його спадкоємицею – розвідка Південної Кореї05.01.24, 18:07 • 27617 переглядiв