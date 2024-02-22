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Клиники Сеула работают с перебоями из-за массового увольнения врачей

Клиники Сеула работают с перебоями из-за массового увольнения врачей

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 04:23  •  1155 просмотра

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Из-за массовых увольнений младших врачей в знак протеста против увеличения поступления в медицинские школы, клиники в Сеуле работают с перебоями, а количество операций в крупных больницах значительно сократилось.

В Сеуле крупные больницы перестают справляться с наплывом пациентов, пишет южнокорейское агентство Yonhap News Agency, передает УНН.

Детали

В городе третий день подряд в отставку подают тысячи младших врачей в знак протеста против плана правительства увеличить квоты приема в медвузах. По данным агентства, за последние дни заявления подали 8816 врачей-ординаторов и интернов.

Издание отмечает, что в Сеуле насчитывается около 13 тыс. врачей-ординаторов и интернов. Сейчас в отставку подали 71,2% всех младших врачей в городе. Из-за коллективных увольнений в больнице Северанс в центре Сеула количество операций сократилось вдвое. В больнице Святой Марии и медицинском центре Асан - операций стало меньше на 30%.

Врачи-ординаторы протестуют против намерений правительства увеличить квоту на медицинское образование в университетах на 2 тыс. мест с 2025 года. В настоящее время порог составляет 3058 мест. Власти аргументируют свое решение дефицитом кадров в сельской местности, а также недостатком специалистов в некоторых медицинских областях. Ординаторы и интерны считают, что увеличение квот приведет к ухудшению качества образования в вузах.

Дочь Ким Чен Ына вероятно станет его наследницей - разведка Южной Кореи5 января 2024, 16:07 • 26934 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
reutersReuters
seulСеул
Клініки Сеула працюють із перебоями через масове звільнення лікарів
Seoul clinics operate intermittently due to massive dismissal of doctors
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Клиники Сеула работают с перебоями из-за массового увольнения врачей

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