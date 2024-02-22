Клиники Сеула работают с перебоями из-за массового увольнения врачей

В Сеуле крупные больницы перестают справляться с наплывом пациентов, пишет южнокорейское агентство Yonhap News Agency, передает УНН.

Детали

В городе третий день подряд в отставку подают тысячи младших врачей в знак протеста против плана правительства увеличить квоты приема в медвузах. По данным агентства, за последние дни заявления подали 8816 врачей-ординаторов и интернов.

Издание отмечает, что в Сеуле насчитывается около 13 тыс. врачей-ординаторов и интернов. Сейчас в отставку подали 71,2% всех младших врачей в городе. Из-за коллективных увольнений в больнице Северанс в центре Сеула количество операций сократилось вдвое. В больнице Святой Марии и медицинском центре Асан - операций стало меньше на 30%.

Врачи-ординаторы протестуют против намерений правительства увеличить квоту на медицинское образование в университетах на 2 тыс. мест с 2025 года. В настоящее время порог составляет 3058 мест. Власти аргументируют свое решение дефицитом кадров в сельской местности, а также недостатком специалистов в некоторых медицинских областях. Ординаторы и интерны считают, что увеличение квот приведет к ухудшению качества образования в вузах.

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