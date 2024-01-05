Дочь Ким Чен Ына вероятно станет его наследницей - разведка Южной Кореи
Киев • УНН
Разведка Южной Кореи предполагает, что дочь Ким Чен Ына является вероятным преемником, судя по ее недавним публичным выступлениям.
Маленькая дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына считается самой вероятной преемницей своего отца. Об этом сообщили Тһе Guardian со ссылкой на разведывательное агентство Южной Кореи, пишет УНН.
Детали
Существуют интенсивные международные предположения о 10-летней Ким Джу Ае, с тех пор как она впервые появилась на публике в ноябре 2022 года.
С тех пор Ким Чжу Аэ сопровождала Ким Чен Ына на крупных публичных мероприятиях, а государственные СМИ называли ее "самым любимым" или "уважаемым" ребенком лидера Северной Кореи.
Разведывательное агентство Южной Кореи оценило ее будущую роль, ссылаясь на комплексный анализ ее общественной деятельности и предоставленных ей государственных протоколов.
Однако управление по связям с общественностью разведывательного агентства заявило, что все еще рассматривает все возможности относительно процесса наследования власти в Северной Корее, поскольку существует много неопределенностей.
Кроме этого Ким Чен Ын, которому в понедельник исполняется 40 лет, еще молод. Он не имеет серьезных проблем со здоровьем и имеет по крайней мере еще одного ребенка.
Напомним,
Сегодня КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в сторону южнокорейских островов, расположенных в Желтом море.
Дочь Ким Чен Ына вероятно станет его наследницей - разведка Южной Кореи
Разведка Южной Кореи предполагает, что дочь Ким Чен Ына является вероятным преемником, судя по ее недавним публичным выступлениям.
Индийский миллиардер Адани снова занял место самого богатого человека в Азии
Гаутам Адани возвращает себе титул самого богатого человека Азии с состоянием в 97,6 миллиардов долларов после того, как Верховный суд Индии отклонил обвинения против него.
На побережье Николаевской области уничтожили морскую мину
Военно-морские силы Украины обезвредили морскую мину, найденную на побережье Николаева, путем контролируемого подрыва. Район остается зоной повышенного риска.
Tesla отзывает 1,6 миллиона автомобилей из-за проблемы с программным обеспечением
Tesla отзывает 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением, влияющих на систему помощи водителю и дверные замки. Отзыву подлежат модели 2014-2023 годов выпуска.
Правительство планирует в ближайшее время запустить электронный кабинет пациента
В Украине запустят электронные кабинеты пациентов для управления декларациями с семейными врачами, что повысит эффективность медицинских закупок.
Новый указ путина о получении российского гражданства затрагивает украинских детей - сирот - омбудсмен
путин издал приказ о присвоении украинским детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки, гражданства рф. украинский омбудсмен назвал это шагом к принудительной смене гражданства.
Великобритания накажет Северную Корею за поддержку россии
Великобритания обещает, что Северная Корея столкнется с серьезными последствиями за помощь россии в ее вторжении в Украину, заявил министр обороны Грант Шаппс.
В российской авиационной ракете Х-59 нашли более 40 иностранных компонентов
НАПК выявило 42 иностранных компонента в российских ракетах Х-59, используемых против Украины.
Правительство планирует реформу высшего образования: внедрить гранты и льготные кредиты
Правительство Украины планирует реформировать высшее образование, введя государственные гранты и льготные кредиты для увеличения государственной поддержки студентов.
Одесская область остается устойчивой и продолжает кормить мир: перевалка грузов в портах за год выросла на 15%
В 2023 году Одесский регион увеличил перевалку грузов на 15%, превысив 50 миллионов тонн, в основном экспортируя сельскохозяйственную продукцию.