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Кім Чен Ин вперше показав світові свою дочку

Кім Чен Ин вперше показав світові свою дочку

Київ • УНН

 • 1522980 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у суботу вперше показав світові свою доньку на вражаючих фотографіях, де батько та донька оглядають запуск найбільшої балістичної ракети країни, що має ядерне озброєння.

Відповідні кадри опублікували Reuters, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-17. Проте найбільшим сюрпризом стала присутність дочки Кім, існування якої раніше ніколи публічно не підтверджувалося.

Видання KCNA, які зробили ці кадри, не назвало ім'я дівчини, яку видно на фотографіях у білому пухкому халаті, тримаючись за руки зі своїм батьком, коли вони дивляться на масивну ракету.

Цитата

«Це перший спостережений випадок, коли ми бачили доньку Кім Чен Ина на публічному заході», — Майкл Медден, експерт з лідерства Північної Кореї в американському Центрі Стімсона.

Вважається, що у Кім є троє дітей, дві дівчинки та хлопчик, кажуть експерти. Деякі спостерігачі вважають, що одного з цих дітей можна побачити на кадрах святкування національного свята у вересні.

У 2013 році зірка американського баскетболу Денніс Родман сказав, що у Кім народилася «дитинка» на ім'я Джу Ае. Після поїздки до Північної Кореї того року Родман розповів газеті The Guardian, що провів час з Кімом і його родиною, а також тримав дитину.

За оцінками, Джу Ае приблизно 12-13 років, що означає, що приблизно через чотири-п'ять років вона буде готуватися до вступу в університет або йти на військову службу, сказав Медден.

Північна Корея ніколи не оголошувала, хто буде наступником Кіма, оскільки відомо небагато подробиць про його дітей.

Нагадаємо

Після останніх запусків балістичних ракет на початку листопада північнокорейські військові заявили, що шквал ракетних випробувань був практикою завдання ударів по ключових цілях Південної Кореї та США, таким як авіабази та системи оперативного управління, за допомогою різних ракет.

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