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Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь

Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь

Киев • УНН

 • 1522972 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в субботу впервые показал миру свою дочь на впечатляющих фотографиях, где отец и дочь осматривают запуск крупнейшей баллистической ракеты страны с ядерным вооружением.

Соответствующие кадры опубликовали Reuters, передает УНН.

Детали

В пятницу Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-17. Однако самым большим сюрпризом стало присутствие дочери Ким, существование которой раньше никогда публично не подтверждалось.

Издание KCNA, сделавшие эти кадры, не назвало имя девушки, которая видна на фотография, держась за руки со своим отцом, когда они смотрят на массивную ракету.

Цитата

«Это первый наблюдаемый случай, когда мы видели дочь Ким Чен Ина на публичном мероприятии», — Майкл Мэдден, эксперт по лидерству Северной Кореи в американском Центре Стимсона.

Считается, что у Ким есть трое детей, две девочки и мальчик, говорят эксперты. Некоторые наблюдатели считают, что один из этих детей можно увидеть на кадрах празднования национального праздника в сентябре.

В 2013 году звезда американского баскетбола Деннис Родман сказал, что у Ким родился «ребенок» по имени Джу Аэ. После поездки в Северную Корею в том году Родман рассказал газете The Guardian, что провел время с Кимом и его семьей, а также держал ребенка.

По оценкам, Джу Аэ примерно 12-13 лет, что означает, что примерно через четыре-пять лет она будет готовиться к поступлению в университет или идти на военную службу, сказал Мэдден.

Северная Корея никогда не объявляла, кто будет преемником Кима, поскольку известно немного подробностей о его детях.

Напомним

После последних запусков баллистических ракет в начале ноября северокорейские военные заявили, что шквал ракетных испытаний являлся практикой нанесения ударов по ключевым целям Южной Кореи и США, таким как авиабазы ​​и системы оперативного управления, с помощью различных ракет.

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