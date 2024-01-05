Дочка Кім Чен Ина ймовірно стане його спадкоємицею – розвідка Південної Кореї
Київ • УНН
Розвідка Південної Кореї припускає, що дочка Кім Чен Ина є ймовірним наступником, судячи з її нещодавніх публічних виступів.
Маленька донька лідера Північної Кореї Кім Чен Ина вважається найімовірнішою наступницею свого батька. Про це повідомили Тhe Guardian з посиланням на розвідувальне агентство Південної Кореї, пише УНН.
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Існують інтенсивні міжнародні припущення про 10- річну Кім Джу Ае , відтоді як вона вперше з’явилася на публіці в листопаді 2022 року.
Відтоді Кім Чжу Ае супроводжувала Кім Чен Ина на великих публічних заходах , а державні ЗМІ називали її "найулюбленішою" або "шанованою" дитиною лідера Північної Кореї.
Розвідувальне агентство Південної Кореї оцінило її майбутню роль, посилаючись на комплексний аналіз її громадської діяльності та наданих їй державних протоколів.
Проте управління зі зв’язків із громадськістю розвідувального агентства заявило, що все ще розглядає всі можливості щодо процесу успадкування влади в Північній Кореї, оскільки існує багато невизначеностей.
Окрім цього Кім Чен Ин, якому в понеділок виповнюється 40 років, ще молодий. Він не має серйозних проблем зі здоров’ям і має принаймні ще одну дитину.
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